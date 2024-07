Chiesa c’è la decisione sul futuro | l’ultim’ora riguarda il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Federicoè uno dei nomi che può infiammare queste settimane di calciomercato estivo: l’esterno della Nazionale, accostato anche al, è in uscita dalla Juventus. Tra i protagonista ormai annunciati di questa sessione estiva di mercato, c’è senza dubbio Federico. Già da tempo, si parla di una possibile uscita dell’esterno della Juventus, in virtù di un mancato accordo legato al prolungamento contrattuale. L’accordo attualmente in essere tra l’ex Fiorentina e la società bianconera vale fino al 30 giugno 2025, motivo per cui si rende quasi obbligatoria la partenza, con la richiesta per il suo cartellino che non può essere altissima. Gli ultimi rumors parlano di una cifra vicina ai 25 milioni di euro, somma che sicuramente non è elevata considerando il valore del calciatore.