Chi è Donatella Di Pietrantonio vincitrice del Premio Strega con L’età fragile

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 5 luglio 2024)Diha vinto ilper il suo romanzo, con 189 voti. Un’importante riconoscimento per una delle scrittrici italiane più originali, che ha dedicato ilalle donne: “Prometto che userò la mia voce scritta e orale in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi non sono più scontati“.Didello(fonte: FacebookDiDinasce ad Arsita, in provincia di Teramo, il 5 gennaio del 1962, sotto il segno del Capricorno. La sua è una famiglia di origini contadine. I due genitori, Sabatino e Cesarina, come spesso succedeva in quegli anni, erano cugini. Dicresce quindi nella casa a Colle Trotta, una contrada di Penne a venti minuti da Rigopiano.