C’è qualcosa che non sappiamo e che non ci piace nell’incontro tra Orbán e il governo russo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ieri sera, su X, Charles Michel, saputo del viaggio dia Mosca, ha scritto: «La presidenza di turno dell’UE non ha alcun mandato per impegnarsi con la Russia per conto dell’UE. Il Consiglio europeo è chiaro: la Russia è l’aggressore, l’Ucraina è la vittima. Nessuna discussione sull’Ucraina può aver luogo senza l’Ucraina». Viktor, il leader più filo-d’Europa, ha cercato di ritrarre se stesso come un politico pacifista, ma ha spesso sostenuto le argomentazioni russe sulla guerra. Ha anche bloccato il sostegno dell’UE all’Ucraina in numerose occasioni, facendo innervosire i leader europei. «Il team diha pianificato il viaggio a Mosca prima di incontrare Zelenskiy», ha detto una fonte vicina alungherese. Sta cercando una mediazione.