Carpi Calanca confermato Il Ravenna tenta Saporetti

(Di venerdì 5 luglio 2024) C’è ilforte su Simone. La società giallorossa – che ieri in Comune ha presentato la nuova proprietà guidata da Ignazio Cipriani – vuole allestire una rosa super per tornare in Lega Pro e dopo la trattativa già svelata nelle scorse settimane, ora ha fatto il primo affondo con l’attaccante biancorosso. Ilha già fatto una prima proposta di rinnovo a, autore di 23 reti l’anno scorso, e il giocatore sta riflettendo, di fronte a un bivio: scommettere sulla sua carriera da professionista rimanendo ain C oppure rimanere un attaccante "giramondo" da Serie D dove ha la certezza di fare gol a grappoli. Intanto proprio ieri ilha concluso gli annunci degli addii salutando anche Davide Arrondini dopo due anni con 68 presenze, 17 reti e 9 assist.