Anziane in casa con trenta gatti Arrivano i vigili

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tutto è cominciato con una segnalazione arrivata al Comando della Polizia locale di Romano di Lombardia che denunciava condizioni igienico-sanitarie precarie in una villetta. Senza contare l’odore nauseabondo proveniente dall’urina di felini. Una situazione ormai insostenibile per i vicini di. Quando sono arrivati alla villetta, gli agenti hanno fatto fatica a entrare tanto era forte la puzza e allarmante la situazione dal punto di vista igienico. Le residenti, duecon una trentina diin una situazione insostenibile che ha comportato l’adozione di alcuni di loro. A malapena gli agenti sono riusciti a entrare, considerato il forte odore delle deiezioni nelle lettiere, sparse in ogni angolo della. Isono stati trovati in buona salute, ma il sovraffollamento col passare del tempo li avrebbe resi ingestibili.