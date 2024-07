Zaniolo torna in Italia e si affida alla cura Gasperini | con l’Atalanta non può più sbagliare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo un addio non senza polemiche (soprattutto con Mourinho)Roma nel gennaio del 2023 e le esperienze in Turchia e Inghilterra con Galtasaray e Aston Villa, Nicolòin Serie A. Per farlo, il trequartista classe 1999 ha scelto. Una scelta, per l’appunto, perché, conteso anche dFiorentina, ha deciso dirsicosiddetta ““. L’allenatore dei bergamaschi, freschi di prima vittoria europea con la conquista dell’Europa League, nel corso della sua avventura in nerazzurro si è contraddistinto per aver valorizzato giocatori tacciati in precedenza di discontinuità (dal Papu Gomez a Josip Ilicic fino a Luis Muriel, la lista è lunga) o reduci da esperienze non positive (per usare un eufemismo).