Yamal e Saka non avrebbero potuto giocare nell’Italia il calcio italiano vittima dell’arretratezza politica

(Di giovedì 4 luglio 2024) «non», il. Interessante approfondimento a Sky Sport 24 con Sara Benci e Maurizio Compagnoni. Lo spunto è offerto loro dall’istruttivo articolo del Paìs ieri ripreso dal Napolista: “La lezione (all’Italia) della Federspagnola: si costruisce con il multiculturalismo, non con l’identità”. Sky parte dal Paìs. Sara Benci dice: «è interessante osservare come il multiculturalismo impatta nel sistema». Ecco l’estratto preso in considerazione (loro lo hanno riassunto). Nel 1995, secondo i dati delle Nazioni Unite, il numero degli immigrati in Spagna sfiorava il milione, pari al 2,51% della popolazione totale. Tra il 1995 e il 2010, sono aumentati di sei volte: da un milione a circa 6,2 milioni.