Usa Cnn | Biden prossime 48 ore decisive per la sua decisione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 lug. (askanews) – Dopo che ieri il New York Times ha pubblicato la notizia cheavrebbe riconosciuto in privato che i prossimi giorni saranno fondamentali per riuscire a salvare la sua candidatura alla rielezione, oggi il presidente riunisce la sua famiglia per la festa dell’Indipendence Day. Venerdì,sosterrà un’intervista con ABC News che si preannuncia come una sfida ancora più grande del dibattito sulla CNN, data la sua necessità di mettere in atto una performance correttiva agile ed energica. Le interruzioni della campagna negli swing state di, come ogni sua singola apparizione pubblica adesso saranno analizzate per qualsiasi errore o segno di vulnerabilità che supporti l’impressione chesi è creato sul palco del dibattito di un comandante in capo indebolito.