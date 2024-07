Shopping sotto le stelle torna la notte bianca degli acquisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 – Calici in alto, verso le. Si aprirà con un brindisi inaugurale la quindicesima edizione di “le”, la grande festaorganizzata in concomitanza con l’avvio dei saldi dalla Confcommercio delle province di Firenze-Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo e il contributo di Banca Popolare di Cortona. Sabato 6 luglio, alle ore 19.30, il ritrovo è fissato in Corso Italia 109 all’altezza del nuovo locale Vini di Toscana. L’inaugurazione, anche quest’anno, vedrà la partecipazione dei vertici dell’associazione di categoria eoperatori, pronti a trasformare il centro storico in un vivace festival all'aperto per dare un'ulteriore spinta agli affari e attirare numerosi visitatori nei negozi, bar e ristoranti.