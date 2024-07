Sagre tradizioni grandi concerti | impazzano gli eventi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tempo di lettura: 6 minutiMentre la città di Avellino aspetta di vivere il suo Ferragosto che, come garantito dal neosindaco Laura Nargi sarà altrettanto bello e ricco come quelli degli scorsi anno nonostante l’amministrazione comunale debba tecnicamente insediarsi, esplodono gliin tutta la provincia irpina. Tra, manifestazione culturali e chi più ne ha più ne metta dal primo week end di luglio e fino a settembre, gli avventori avranno davvero soltanto l’imbarazzo della scelta per decidere dove andare e trascorrere serate all’insegna di tradizione enogastronimica, buona musica e tanta socialità. Di seguito un primo elenco digià calendarizzati chiaramente da arricchire di volta in volta. ( Se non trovi il tuo evento o vuoi segnalarne uno e scrivici all’indirizzo avellino@anteprima24.