Rugby come può cambiare il ranking mondiale dell’Italia battendo Samoa | le prospettive

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nell’aggiornamento di lunedì 1° luglio del World, l’Italia maschile si attesta all’ottavo posto a quota 79.41. Nel Summer Tour 2024 l’Italia affronterà, nell’ordine,, Tonga e Giappone, tutte un trasferta: proprio il fattore campo sfavorevole permetterà agli azzurri di poter guadagnare comunque qualche decimo di punto in ogni incontro in caso di vittoria. Nel match contro, infatti, l’Italia in caso di vittoria con più di 15 punti di scarto guadagnerebbe 0.87 e si porterebbe a quota 80.28, mentre in caso di successo con meno di 15 punti di scarto incamererebbe 0.58 e si isserebbe a quota 79.99. In caso di pareggio, invece, gli azzurri perderebbero 0.42 e scenderebbero a 78.99, mentre in caso di sconfitta con meno di 15 punti di scarto cederebbero 1.