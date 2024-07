Romano | Cancelo? L’Inter un esterno lo farà! Arnautovic dipende

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024)si è espresso su, accostato aldopo il brutto infortunio di Buchanan col Canada. Poi qualche aggiornamento su. POSSIBILI MOVIMENTI – In collegamento sul canale YouTube “mondopengwin“, Fabrizioha dato aggiornamenti sul mercato del. Il suo pensiero sulla fascia destra, dopo l’infortunio di Tajon Buchanan: «Credo possa fare qualcos’altro:a prescindere stava pensando all’idea di prendere un. Varie valutazioni, ma non si va verso un giocatore super costoso alla. E credo possa andare su un profilo diverso, alno stanno parlando dopo l’infortunio di Buchanan». Il portoghese è di proprietà del Manchester City e nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Barcellona.sulle mosse offensive del: non solo Buchanan OPPORTUNITÀ – Poi allo stesso temposi è focalizzato anche sul tema centravanti: «Poi bisogna capire cosa succederà con, perché ad oggi i quattro attaccanti delsono quelli, ma se dovesse arrivare qualche offerta perallora il club potrebbe andare a prendere un’altra punta».