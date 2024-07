Pallanuoto il Settebello batte la Grecia in Sardinia Cup Campagna | Test probante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilparte bene ad Alghero. A tre settimane o poco più dal debutto alle Olimpiadi di Parigi 2024, e dopo aver già affrontato in amichevole Francia e Romania, l’Italia dellamaschile ha fatto il proprio debutto questa sera nella quarta edizione dellaCup, e ha battuto per 13-12 (4-2, 1-4, 4-3, 4-3) la. Show di Chalo Echenique, autore di cinque reti, quasi metà del totale degli azzurri. Soddisfatto il ct Sandro: “È stata una partita vera, seria. Siamo partiti bene, poi non riuscivamo a stare dietro al loro uomo in più. Ci manca un po’ di verticalità col tiro. Abbiamo abbassato relativamente i carichi di lavoro. Saranno queste le partite alle Olimpiadi: tutte gol a gol. È stato un”. Gli fa eco Andrea Fondelli: “Era ovvio che non sarebbe finita con un largo vantaggio.