Palinsesti La7 la novità è Flavio Insinna la conferma Mentana che resta fino al 2026 E Urbano Cairo a FqMagazine dice la sua sul canone Rai e la Lega

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Presentati oggi in centro a Milano idi La7 con l’editoree il direttore di La7 Andrea Salerno. Subito annunciate ledastesso: “Abbiamo chiuso un progetto pensato da molto tempo. Abbiamo stretto l’accordo con(che non ha contratto in esclusiva, quindi può anche far altro, ad esempio le fiction ndr) per un game show prima del telegiornale. Da ottobre in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 18:35. Secondaaltrettanto importante. Abbiamo avuto quest’anno quattro appuntamenti con lo storico Alessandro Barbero. Per la prossima stagione avremo ben 26 puntate da mezz’ora da mettere in seconda serata, ancora da stabilire i giorni. Barbero risponderà alle domande che i telespettatori faranno via sms, via mail, video.