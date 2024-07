Maxi sconto sulle assunzioni Bersani | Regalo a scadenza soldi che potevano essere usati meglio per le imprese

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Sono stato sempre scettico su misure di questo tipo. Un imprenditore assume se ha davanti a sé del lavoro in espansione, in caso contrario puoi anche regalargli il costo di un dipendente ma non lo assumerà, soprattutto se il ‘’ è temporaneo e a”: così l’ex ministro Pier Luigi, intervistato da Bergamonews, esprime la sua perplessità sulper le aziende che concludonoa tempo indeterminato. La misura, contenuta nel decreto coesione firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, prevede una riduzione del 120% del costo del lavoro ammesso in deduzione, che sale al 130% se i nuovi assunti rientrano nelle cosiddette categorie fragili.