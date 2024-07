Londra il messaggio pacifista di Roger Waters sul maialino simbolo dei Pink Floyd per chiedere il cessate il fuoco in Palestina – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024) «Smettete di uccidere i miei fratelli e le mie sorelle. Con amore, R». Queste le parole leggibili sul dorso di un gonfiabile a forma di maiale che vola davanti al Big Ben londinese. «R» sta per: il leader deiha infatti utilizzato l’animaledel gruppo rock (lo stesso che occupa la copertina dell’album Animals) per mandare il suoriguardo il conflitto in corso a Gaza. Il riferimento ai fatti del Medio Oriente è esplicitato da lui stesso, che ha condiviso una clip del maiale fluttuante insieme alla didascalia «Non è complicato. Smettete di uccidere i nostri fratelli e le nostre sorelle in. Stop al genocidio». Non è la prima volta che il musicista 80enne prende una presa di posizione forte riguardo il conflitto a Gaza.