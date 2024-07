Lo squalo Donald Trump sente l’odore del sangue

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 4 luglio 2024)è uno “” e fiutadelHa vinto il dibattito per ko dell’avversario. Il presidente in carica Joe Biden è in evidente difficoltà. Non riesce più a nascondere lo stato “confusionale” in cui versa e così il tycoon va giù pesante. “Biden? Un mucchio di spazzatura in rovina, meglio se si ritira” ha affermato mentre giocava a golf. “Kamala Harris? E’ patetica, facile batterla” ha aggiunto., in un video diventato virale sui social, “demolisce” Biden., seduto in un golf cart con accanto il figlio Barron, dà una mancia a qualcuno fuori campo e sidire. “Come è andato il dibattito l’altra sera?”. “Si è semplicemente ritirato, sai, si sta ritirando dalla corsa”, ha affermatoriferendosi a Biden.