LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si viaggia spediti verso la volata di gruppo

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE17.02davvero particolare, per essere negli ultimi 20 chilometri l’andatura è tutt’altro che elevata. 17.00 Siamo entrati negli ultimi 20 chilometri. 16.58 Rimane attardato per una foratura il belga Robbe Ghys, ma non ha problema a rientrare. 16.56 Controllano la situazione anche gli INEOS, sempre nel vivo della corsa. 16.54 25 chilometri dal traguardo finale,sempre compatto. 16.51 Adesso non ci sono frazionamenti e non sembrano esserci intoppilaconclusiva. 16.48 Nuovo rilancio degli uomini della Visma insieme a Bora e Astana. 16.45 Abrahamsen è rientrato ininsieme a un compagno di squadra. 16.43 Ora arriva anche l’Astana di Mark Cavendish davanti.