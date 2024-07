Le carceri scoppiano perché il governo ha aumentato pene e reati Il dl Nordio non inciderà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilha emanato un decreto che dovrebbe alleggerire leche. Male? Nel rapporto di metà anno che Antigone presenterà nei prossimi giorni abbiamo stilato un elenco dei nuovie degli aumenti di pena per i vecchi introdotti dall’insediamento dell’attualea oggi. Eccole: l’elenco occupa pagine e pagine e copre le aree più disparate della convivenza civile. Lescoppieranno molto di più quando sarà votato il disegno di legge governativo n. 1660 che prevede ulteriori nuovie aumenti di. Tra i primi, il reato di rivolta penitenziaria, che si configura anche di fronte alla resistenza passiva a un ordine di qualsiasi tipo (dunque non per forza legittimo).