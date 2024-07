La Hawk Tuah Girl ha lasciato il lavoro e ha aperto la sua linea di marketing Film in vista?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Fino a poco tempo fa nessuno conosceva Haliey Welch, che nell’arco di un paio di settimane è invece diventata la ragazza meme più seguita del web e una vera star dei social. Cosa ha fatto per raggiungere questa popolarità planetaria? Niente, è comparsa solo qualche secondo in un video di content creator americani rispondendo in modo molto creativo e colorito alla domanda dell’intertore a sfondo sessuale. Chi è la? Ma com’è nato il meme popolarissimo della ragazza ribattezzata? Come detto tutto è partito da un’interrealizzata dai content creator americani Tim & Dee Tv, che vanno in giro per le strade a fare domande su argomenti piuttosto scottanti. L’intertore stava chiedendo agli interti qual è la cosa che a letto fa impazzire agli uomini e, quando la domanda è stata rivolta ad Haliey Welch, lei con grande disinvoltura ha detto: “Ah, devi fare quell’”” e sputarci sopra a quel coso, mi capisci?”.