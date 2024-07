Incendio a Campi Bisenzio sindaco | Chiudete le finestre

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 4 luglio 2024): “le”., provincia di Firenze, nel pomeriggio di giovedì 4 luglio. Le fiamme in un capannone industriale abbandonato, ex fabbrica di tappeti in via Battisti. IlAndrea Tagliaferri chiede agli abitanti dell’area in cui si è sviluppato l’di chiudere le. Al momento non risulterebbero feriti. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco. Le squadre dei vigili del fuoco sono riuscite a contenere l’evitando la propagazione ai locali adiacenti. Una porzione della copertura dell’edificio è crollata: per questo sarà necessario l’intervento degli escavatori per effettuare lo smassamento e il minuto spegnimento. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco.