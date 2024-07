I big di basket e volley alla Imm Lezioni di sport e inclusione sociale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Daniele Rosi Favorire l’dei ragazzi attraversoe aggregazione. Questo l’obiettivo del Jam Campche per la 18esima volta va in scena in queste settimane nei padiglioni Imm-Carrarafiere a Marina. Un gigantesco allestimento con 64 campi da gioco e oltre 20mila metri quadrati di estensione, che rappresenta un villaggioivo unico a livello europeo. Centinaia i ragazzi provenienti da tutta Italia e dall’estero che ogni giorno si cimentano con pcanestro e pvolo insieme a allenatori e campioni di livello internazionale. La manifestazione promuove locome divertimento e modello per un corretto stile di vita nei giovani dagli 8 ai 18 anni. Rappresenta un’esperienza formativa grazie anche alle attività collaterali in spiaggia, in piscina, nelle serate a tema e in brevi escursioni.