FNP Informa luglio 2024

(Di giovedì 4 luglio 2024) Modello orobico per le RSA “Il modello orobico delle RSA, fra cambiamento qualità dell’offerta e del lavoro di cura”: su questi orizzonti si muove l’azione di CISL e della categoria dei pensionati di via Carnovali. Se ne è discusso in un convegno, dove si sono confrontati dirigenti sindacali, responsabili sanitari e tecnici dell’area di assistenza all’anziano. Estate, in vacanza con CISL CISL Bergamo offre, ai suoi iscritti, una serie di servizi e proposte turistiche tramite OASI, la struttura del sindacato bergamasco che si occupa di turismo sociale. SICET in lotta per la casa Le recenti modifiche al regolamento degli affitti regionale, introdotte con l’ultima delibera, non tutelano la domanda delle persone più fragili. Al contrario, vengono ulteriormente sottratti ai bandi generali destinati alle famiglie con redditi più bassi e in grave emergenza abitativa, mentre viene ammessa l’assegnazione anche per chi è proprietario di un alloggio, riducendo ulteriormente l’offerta abitativa.