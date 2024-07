F1 Fernando Alonso | Non lottiamo per il Campionato aspettiamo l’anno prossimo e il cambio dei regolamenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non ha peli sulla linguanel classico media day del giovedì riservato al GP della Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana nell’iconico circuito di Silverstone. L’ex Campione del Mondo sta infatti attraversando un momento di grande difficoltà con la sua Aston Martin; scuderia che dopo un avvio promettente è scivolata nelle attuali gerarchie, posizionandosi al quinto posto dopo Red Bull, McLaren, Mercedes e Ferrari. Proprio su questo argomento si è concentrato l’iberico in fase di presentazione: “La mia pazienza è ok, è alta – ha detto– Non stiamo lottando per il, quindi non è così doloroso quando perdiamo l’opportunità di segnare qualche punto. Vediamo il quadro più ampio e, si spera, lotteremo per cose più grandie nel 2026, quando icambieranno.