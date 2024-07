Euro 2024 Cannavaro | Nazionale ha deluso e non ci ha fatto appassionare va cambiato qualcosa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Siamo tutti delusi dalla, non ci hatifare ea questopeo. Spiace perché sono anni che succede questo e bisogna cambiare; lo dico da un po’ e fin quandonon cambia ci ricordiamo di essere italiani soltanto quando non andiamo al Mondiale o quando usciamo daglipei così”. Lo ha dichiarato Fabioa margine del Premio InterFair Play Menarini in corso di svolgimento a Fiesole. “Cosa va? Sono un tifoso come tutti, non sono in Figc, ma di sicuro quello che c’è attualmente non sta aiutando i nostri giovani a crescere e a essere di livello inter. Troppi stranieri nei settori giovanili? Può essere una causa ma non spetta a me dirlo, ma di sicuronon funziona”, ha aggiunto.