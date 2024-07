È la figlia del presidente Scandalo pubblico il bacio alla fidanzata e scoppia il caso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Unche dà. Qual’è la potenza della foto di un ‘semplice’tra due donne? Lo stiamo scoprendo in queste ore mentre l’immagine si sta diffondendo in tutto il mondo, provocando discussioni e immancabili polemiche. Se ormai siamo abituati a vedere immagini di questo tipo a faresono le protagoniste delin questione. Una di loro è infatti ladeldi uno Stato in cui l’omosessualità è considerata un male da estirpare. Nel mondo sono 60 gli Stati in cui l’omosessualità è un reato. Tra questi c’è il Camerun e, pensate un po’, a dare ilmodella è ladelche ha commentato: “Sono pazza di te e voglio che tutto il mondo lo sappia”. Le reazioni ovviamente non mancano. Leggi anche: La nuova provocazione del noto volto dello spettacolo: bacia un uomo a San Pietro.