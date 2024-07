Disabilità la Regione trova i fondi e scongiura il ricorso al Tar

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un primo, parziale, successo delle associazioni delle famiglie conche da mesi lottano contro gli insensati tagli decisi dal Pirellone aidi aiuto. Ilpresentato al TAR il 27 maggio scorso dalle 28 associazioni, assistite dall’avvocata Laura Andrao, contro la delibera 2033 diLombardia del 18 marzo scorso, che aveva drammaticamente modificato il Programma operativo regionale a favore di persone con grave o gravissimae in condizione di non autosufficienza, ha infatti prodotto effetti concreti. Lo annunciano in un comunicato le stesse associazioni, che spiegano che “Lombardia il 31 maggio scorso, ha autorizzato le ATS a utilizzare le “risorse relative ad assegnazioni di anni precedenti non ancora impegnate e disponibili nei bilanci – gestione sociale – delle ATS” per fissare al 31 luglio 2024 anziché al 31 maggio la rimodulazione (cioè i tagli) prevista almeno per la misura B1 destinata allegravissime”.