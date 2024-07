Confesercenti ' uno su due comprerà con i saldi da sabato'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) L'interesse dei consumatori per iestivi, che partono il 6 luglio, cala un poco rispetto allo scorso anno, ma rimane alto: oltre uno su due - il 55%, era il 61% nel 2023 - ha intenzione di acquistare almeno un capo o prodotto moda, per un giro d'affari complessivo che stimiamo in oltre 3,5 miliardi di euro. È quanto emerge dal sondaggio-Ipsos sui consumatori in occasione deiestivi 2024. Una spinta ai consumi dovrebbe arrivare grazie ai rinnovi contrattuali firmati quest'anno - a partire da quello del terziario i cui dipendenti riceveranno a luglio 600 milioni di euro di una tantum - e alle quattordicesime: il 19% di chi la riceve la impiegherà infatti (anche) per acquisti moda durante le vendite di fine stagione. Complessivamente, dunque, le attese di vendita sono improntate alla stabilità rispetto allo scorso anno.