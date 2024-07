Com net accelera sulle assunzioni e investe sulla formazione | già 40 neoassunti da inizio anno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Prosegue il percorso di crescita di Com.Net, storica azienda toscana attiva nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di rete elettriche, nella smart mobility, e come General Contractor negli impianti industriali e civili. La società, parte del gruppo NEXTALY, Global Solutions Provider operante nei settori Telco, Energy, ICT e Mobility, sta lavorando su diversi appalti in RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) per la linea 4 della Tramvia di Firenze e a commesse relative alla realizzazione di linee elettriche per un primario operatore nazionale nel settore della distribuzione di energia, del valore totale di circa 510 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Per realizzare questi ambiziosi progetti la società sta ampliando il proprio organico, che oggi può contare su circa 300 dipendenti (che arrivano a 550 compreso l'indotto).