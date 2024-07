Cauto ottimismo in Israele per la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dato il via libera alla partenza di un team negoziale per avviare colloqui sullae ildetenuti da Hamas., dalle parti di, circa la possibilità di raggiungere un accordo, che potrebbe concretizzarsi entro due o tre settimane. Una fiducia figlia dalle ultime risposte di Hamas, considerate le migliori ricevute finora, come riportato dai media israeliani. Un alto funzionario israeliano, citato da Ynet, ha affermato che Hamas non insisterà più sul completo ritiro israeliano nella prima fase del cessate il fuoco e dello scambio di prigionieri, che durerà sei settimane. Questo approccio apre la strada a una possibile intesa, mantenendo perla possibilità di riprendere le operazioni militari se nella prima fase non si raggiungeranno accordi sulla seconda fase.