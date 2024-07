Bologna concerto tributo a Mariele Ventre | i vecchioni del Piccolo Coro tornano in scena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Operazione nostalgia al Battiferro con ildei ‘’, gli ex bambini del celebredell'Antoniano, ai tempi diretto da. L’evento Nella cornice del sostegno del Battiferro sono tornate inle voci bianche, questa volta dirette da Cinzia Bettini che è subentrata proprio quest’anno a Luciana Boriani, che tra gli anni Sessanta e Novanta avevano preso parte alle edizioni dello Zecchino d’Oro. Presente in sala anche Sabrina Simoni, dal 1995 direttrice deldell'Antoniano. Nel corso dell’esibizionealla storica fondatrice del popolarissimo Zecchino si sono susseguiti i più celebri ed amati brani, da "Il caffè della Peppina" a "Quarantaquattro gatti". L’ascolto delle intramontabili canzoncine è stata una vera e propria “terapia di gruppo” per grandi e piccini, un’esperienza capace di superare le barriere del tempo.