Al ministero dell’Agricoltura 2 mila dipendenti e costi raddoppiati Ecco il nuovo esercito di Francesco Lollobrigida nello staff 50 in più

(Di giovedì 4 luglio 2024) La prima novità è cheavrà alle sue dipendenze come ministro, della sovranità alimentare e delle foreste per la prima volta anche un suo “Ufficio del Consigliere diplomatico” con relativa struttura (il consigliere c’era, l’ufficio non ancora). La seconda novità è che ci sarà gloria per tutti, anche per i due sottosegretari di, Luigi D’Eramo (Lega) e Patrizio Giacomo La Pietra (FdI), che d’ora in avanti avranno diritto a una apposita personale segreteria del sottosegretario. Entrambe le novità sono contenuteschema di decreto del Presidente della Repubblica (DPR) sul regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro, inviato alle Camere per il parere lo scorso 26 giugno.