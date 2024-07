Addio a Maria Rita Viaggi l’amata Signorina Buonasera | Stavi lottando con coraggio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo la morte di Nicoletta Orsomando, se ne va un’altrache ha fatto la storia della tv italiana:. Con la sua voce gentile e rassicurante annunciava i programmi della tv ed è stato uno dei volti più amati e apprezzati delle cosiddette Signorine. Morta, stroncata da un maloreè morta all’età di 69 anni, stroncata da un malore, mentre si trovava in casa col marito Vincenzo Gerghi, ex segretario generale della provincia di Grosseto. Sul posto sono sopraggiunti anche gli operatori dell’1-1-8, ma per lei ormai non c’era più niente da fare. La sorella Elisabetta, artista, attrice e modella, ha pubblicato un post su Facebook per tributarle un ultimo saluto.