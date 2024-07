Acqua per alpeggi e rifugi Piano da 55 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Col bando piccoli bacini la Regione finanzia 69 progetti per un totale di oltre 5e mezzo diper i sistemi di raccolta, stoccaggio e distribuzione delle acque deie degli. Cinque le province interessate, ovviamente quelle montane: a Bergamo la maggiore dotazione con 1.849.318 per 23 interventi, poi a seguire Brescia, con 1586.681 per 20 domande, Sondrio, 1.367.431 con 16 domande, Lecco, 480.542 per 6 domande e Como, 316.934 per 4 domande. Nei giorni scorsi è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo a valere sul Bando Piccoli Bacini. La misura, proposta dall’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, finanzia con 5,6dia fondo perduto interventi di realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria di piccoli bacini e sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque, nonché dei relativi sistemi di adduzione e distribuzione.