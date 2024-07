Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione in via della Pisana la polizia locale Segnalarallentato per incidente avvenuto all’altezza di via Dei valderetti altro incidente in via Portuense conrallentato presso via Isacco Newton in via Appia Nuova si rallenta tra mezz’ora industriale e il raccordo anulare per le operazioni di pulizia del manto stradale a seguito della rimozione di un incidente avvenuto in direzione del centro città più grande raccordo anulare code lungo la carreggiata interna Traduci the Trionfale salari a causa di un incidente passiamo sul tratto Urbano dellaL’Aquila con le code tra l’uscita di Tor Cervara è l’ingresso con la tangenziale e a tal proposito ricordiamo che sulla tangenziale chiusa in direzione del Foro Italico l’uscita Casilina verso via del Pigneto chiuso anche l’ingresso in tangenziale da via Prenestina per le due direzioni in tangenziale per segnalare rallentamenti e code pertra le uscite per il tratto Urbano della A24 in via Salaria direzione stadio e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito punto.