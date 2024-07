Salute Schillaci | 28% italiani sedentario solo 13% segue bene dieta mediterranea

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo avere una visione di lungo di respiro: nessun sistema sanitario in futuro potrà essere sostenibile, se oggi non interveniamo su questo fronte. Quando parliamo di corretti stili di vita, di promozione degli screening, ci riferiamo a fattori sostanziali per contrastare l'insorgenza di malattie. Questo significa continuare a promuovere i programmi di screening e incentivare i cittadini ad aderire agli inviti e a seguire stili di vita corretti. In Italia abbiamo ancora un 28% di popolazione sedentaria e l'inattività fisica aumenta il rischio di sviluppare patologie croniche non trasmissibili. Così comeil 13% degliha un'alta aderenza alla. Eppure è noto come il nostro modello alimentare contribuisca a prevenire diverse patologie cronico-degenerative".