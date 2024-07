Re Felipe sostiene le esercitazioni della NATO nel Baltico

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dal 23 giugno reVI di Spagna ha effettuato visite ufficiali nelle tre Repubbliche Baltiche di Estonia, Lituania e Lettonia. Il viaggio era motivato dall’intenzione di “rafforzare le relazioni bilaterali e visitare le aree di operazione militare nei tre Paesi”. Il Sovrano ha anche approfittatovisita per mostrare il suo sostegno alle. La prima tappa del viaggio si è svolta a Tallinn, dove resi è recato direttamente al Palazzo Kadriog per ricevere il benvenuto ufficiale dal presidente Alar Karis. Dopo la parte tradizionalecerimonia, hanno avuto un incontro bilaterale con le rispettive delegazioni, durante il quale hanno affrontato le relazioni bilaterali tra i due Paesi, nonché le strategie per affrontare congiuntamente la situazionesicurezza nella regione.