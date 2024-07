Per Gasperini è un vero rebus Le richieste dei partiti e i posti limitati dalle quote rosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La quadra dovrà essere (e sarà) trovata: bisogna capire come e soprattutto con quali persone. Sono giorni cruciali per la composizione della giunta di Ponsacco con alcune posizioni che si stanno definendo e altre che – sulla carta – appaiono difficilmente conciliabili. Al sindaco Gabrieleil compito non facile di trovare una sintesi. Uno dei punti cruciali è il "disposto combinato" fra le posizioni irremovibili deidi centrodestra (ammesso che in politica ciò che è irremovibile oggi domani può non esserlo), il ruolo di Civitas Ponsacco (Samuele Ferretti) e le. Proviamo a riassumere in modo chiaro. La posizione di Fratelli d’Italia – ribadita anche lunedì sera al sindaco Gabrielenella segreteria provinciale – è netta: fra giunta e consiglio comunale duespettano al partito di Giorgia Meloni (un assessore e magari anche il presidente del consiglio).