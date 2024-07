Per Chiara Ferragni non c’è pace arriva un’altra pessima notizia | Fedez stavolta non c’entra

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 3 luglio 2024)sta vivendo un momento delicatissimo della sua carriera e più in generale della sua vita. Come sappiamo, la nota influencer attualmente sta affrontando la separazione dae non senza difficoltà. I due continuano a lanciarsi frecciatine via social e non sono in pochi a sostenere che persia forse il periodo più buio della sua vita, nonostante lei faccia di tutto per dimostrare il contrario. Oltre a questo, poi, sulla testa dipende l’accusa di truffa aggravata dopo lo scandalo che ha coinvolto lei e la nota azienda dolciaria Balocco. Insomma, davvero un gran caos, ma le brutte notizie, purtroppo, non vengono mai sole: cosa è successo adesso? Il settimanale Chi ha fatto luce sull’ennesima crepa nella carriera della famosa influencer Sembra che ad agosto chiuderà uno dei più noti e storici negozi di: quale? Quello in Via Capelli a Milano.