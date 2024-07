Parigi 2024 Henry sulla Francia | Thuram non ci sarà perché la Juventus non lo libera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il CT dellaOlimpica, Thierry, ha ritardato le convocazioni per le Olimpiadi di. Il selezionatore transalpino avrebbe dovuto comunicare la lista alle 17.15, ma ha deciso di posticipare l’annuncio a causa di una defezione. Si tratta di Khephrenha infatti annunciato che l’ormai ex centrocampista del Nizza non ciil suo nuovo club, cioè la, è contraria e non lo libererà per la rassegna a cinque cerchi. I Bleuets sono attesi domani da un’amichevole contro il Paraguay, prima della quale l’ex Arsenal dovrà sciogliere le sue riserve e annunciare i 18 giocatori, con 3 fuoriquota over 23, che faranno parte della spedizione olimpica. Un fuoriquota sicuro è il centravanti Alexandre Lacazette, cheil capitano della squadra.