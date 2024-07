Palio di Siena 2024 previsioni meteo mercoledì 3 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Originariamente in programma martedì 2ma rinviato a causa del maltempo, ildici riprova ventiquattro ore dopo. Andiamo dunque a scoprire insieme leper la giornata odierna disulla città toscana, dove andrà in scena la storica competizione tra contrade. Purtroppo le notizie che arrivano non sono positive poiché c'è il rischio di ulteriore pioggia e dunque di un secondo rinvio vista l'impossibilità di correre sul tufo bagnato. In particolare, si preannuncia una giornata instabile nel pomeriggio con una probabilità medio-bassa che piova ancora. Non resta che monitorare attentamente la situazione e incrociare le dita.