Orari MotoGp Germania Sky e Tv8 | dove vedere in diretta il Gran premio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Uno straordinario e imbattibile Pecco Bagnaia ad Assen. Tripletta per il numero uno con pole position, e record della pista, vittoria in Sprint Race e vittoria in gara lunga. Punti importanti per Pecco che ha accorciato da un solido Jorge Martin, due volte secondo, a soli dieci punti di distanza. Il circus ora si sposta al Sachsenringlo spagnolo proverà a reagire su un tracciato che ama, ma attenzione anche a Marc Marquez che inè imperatore dopo ben otto successi consecutivi dal 2013 al 2021. E’ anche l’ultima possibilità per Pedro Acosta di diventare il più giovane di sempre a vincere unin top class. Il Motomondiale ci arriva ancora con la superiorità Ducati ma anche con una Aprilia di nuovo in risalita, confermandosi seconda forza del campionato e meglio di una KTM in calo.