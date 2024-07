Motocross salti nel passato ai Tre Ponti In pista modelli prodotti oltre mezzo secolo fa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Per tutti gli appassionati ravennati di moto fuoristrada, ed in particolare di, quello alle porte si preannuncia come un weekend di grande interesse. Sabato e domenica, infatti, al crossodromo Tredi via Sant’Alberto a Ravenna, è in programma la quinta prova del Campionato italiano diriservato a moto d’epoca. L’evento, di portata nazionale, organizzato dal Moto Club Ravenna, permetterà così allaravennate – 1.570 metri di dossi e cunette curati nei minimi dettagli – di salire definitivamente agli onori delle cronache, dopo la recente ‘promozione’ al rango di impianto di ‘seconda categoria’, ovvero l’élite del. Ai Tresono attesi 170 piloti: "Sono annunciati tutti i big delle varie classifiche – ha spiegato Gianluca Zanzani, presidente del Moto Club Ravenna – in arrivo da tutta Italia e in grado di portare al limite le proprie moto storiche.