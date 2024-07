Mercato dilettanti | le trattive dall’Eccellenza alla Terza categoria I gol di Dieme per la Sansovino Menchetti ancora in maglia viola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) AREZZO L’annunciofine è arrivato. Lasi è assicurata un pezzo da novanta per puntare al salto in Eccellenza. Per Enrico Testini oltre a Miccio in attacco ci sarà anche Louis Jerome. L’attaccante senegalese classe 1991 vanta un passato con le maglie di Roma (settore giovanile), Red Star in Francia prima di arrivare all’Arezzo in serie D. Quindi Fondi, Flaminia, Castello, Rieti, Nocerina, Trestina, Vigor Lamezia e quindi nelle ultime stagioni Maceratese, Pietralunghese e Asta. Una pedina importante per qualsiasi formazione di serie D ed Eccellenza, figurarsi in Promozione con la società del presidente Iacomoni che non vuole lasciare nulla al caso. E ilnon èfinito per la. Nella vicina Foiano la squadra di Stefano Argilli potrà contare anche sul prossimo campionato di Eccellenza sulle doti e i gol di Adami.