Mbappé non è in forma corre meno di Cristiano Ronaldo L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) A Euro2024, la Francia sfiderà il Portogallo ai quarti di finale. Fino ad ora le prestazioni della squadra di Deschamps sono deludenti. Ci si aspettava di più dai finalisti di Qatar 2022. Ci si aspettava di più dache s’è visto poco e ha segnato solo 1 gol, su rigore.scrive: “L’inizio di Kyliana Euro 2024 lascerà pochi ricordi indimenticabili, al di là della sua maschera che nasconde una parte del suo volto così come le sue prime partite nascondevano il suo gioco. Per il momento, la Francia avanza grazie alla forza difensiva. Ma forse già venerdì ad Amburgo contro il Portogallo avranno bisogno di uno dei migliori giocatori al mondo per fare la differenza che ci si aspetta da un attaccante del suo calibro“.“è l’unico giocatore della squadra francese ad aver segnato un gol, per di più dal dischetto, ma non mostra alcuna impazienza per il suo score personale.