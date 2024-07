Maiori si festeggia l’Independence Day

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAnche in Costiera siDay. Appuntamento giovedì 4 luglio, a, nel suggestivo scenario dei Giardini di Palazzo Mezzacapo (ore 21, ingresso libero) dove, per la tradizionale ricorrenza a stelle e strisce, si esibiranno gli artisti dell’Amalfi Coast Music & Arts, festival “made in Usa” alla sua 27esima edizione e che da anni fa base nella cittadina costiera. In occasione dell’“Independence Day Concert” sarà schierato un grande coro di ottanta elementi, coristi arrivati da diversi stati americani, con loro il soprano Sarah Hayashi ed il mezzosoprano Magdalena Wór, accompagnati dall’organista Matthew Steynor e sotto la guida di rinomati direttori statunitensi. Sul podio si avvicenderanno, infatti, quattro maestri: Stan Engebretson (National Philharmonic Chorale), Anthony Blake Clark (Baltimore Choral Arts Society), Beau Dream e Camille Lively.