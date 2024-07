LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | due francesi in fuga il gruppo controlla e attende la volata

Leggi tutta la notizia su oasport

15.22: Alpecin-Deceuninck e Lidl-Trek stanno tirando il. Grande attesa per i capitani Jasper Philipsen e Mads Pedersen. 15.16: Una giornata di grande tranquillità per Tadej Pogacar, che ieri si è preso la maglia gialla dopo l'attacco sul Galibier Yellow is Tadej's colour #TDFpic.twitter.com/ICFV44957I —de(@Le) July 3,15.10: Sono stati percorsi al momento 110 chilometri. Ritmo davvero blando in, che sta gestendo la coppia incomposta daisi Clement Russo (Groupama – FDJ) e Matteo Vercher (TotalEnergies) 15.02:ci saranno anche due GPM di quarta categoria da affrontare. La Cote du Cheval Blanc (1.