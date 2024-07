LIVE Paolini-Minnen Wimbledon 2024 in DIRETTA | azzurra a breve in campo Si gioca sotto il tetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-BERRETTINI (3° MATCH DALLE 14.30) 19:31 Occasione ottima per la fresca semifinalista di Eastbourne di accedere per la prima volta al 3° turno a. 19:25 Chiude la britannica e lascia strada libera a Jasmine, tra circa 10? in! 19:15 Emma Raducano è avanti 6-1, 4-1 su Mertens, dopodiché tocca all’! 19:10 Di pochi istanti fa la notizia che il match di Jasminee Greetè stato spostato sul1, coperto! 18:45 Gioco sospeso, pioggia! Ci si ferma sul punteggio di 5-3 per Kokkinakis nel 4° set, in odore di set decisivo. Dopo toccherà a Jasmine! 17:45 Compie l’impresa Fabio Fognini, batte in 4 set Casper Ruud dopo essere stato avanti 5-2 nel terzo e lascia strada libera alla prosecuzione del match interrotto ieri tra Auger-Aliassime e Kokkinakis (1-1 al 4° set con il canadese avanti 2-1).