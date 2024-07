Le formazioni annunciate per lo scontro degli ottavi con il Bergwijn sono incluse

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 2024-07-02 17:14:43 Breaking news: Questa sera Romania e Paesi Bassi si affronteranno a Monaco di Baviera per aggiudicarsi un posto nei quarti di finale di Euro 2024. Notizie sulla squadra Il tecnico dei Paesi Bassi Ronald Koeman apporta tre cambiamenti alla squadra che ha perso 3-2 contro l’Austria nell’ultima partita del girone. Denzel Dumfries torna a destra, con Lutsharel Geertruida che scende in panchina. Xavi Simons subentra a Joey Veerman a centrocampo, mentre, nella sorpresa più grande, Steveninizia sulla destra di un tridente al posto di Donyell Malen. I Paesi Bassi siclassificati terzi nel Gruppo D. ?????? ?? per #ARROTONDATO! #NienteComeL’Arancia foto.twitter.com/WUX9ENIv74 — OnsOranje (@OnsOranje) 2 luglio 2024 La Romania è arrivata prima nel Gruppo E, che comprendeva anche Belgio, Slovacchia e Ucraina.