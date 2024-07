La confidenza di Biden | Sto pensando di ritirarmi Ma la Casa Bianca smentisce il New York Times | È falso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Joestarebbe valutando se continuare la corsa allaoppure ritirarsi. Lo rivela il New, secondo cui il presidente americano avrebbe ammesso in una conversazione con un esponente del suo partito di essere indeciso sul da farsi. Nella conversazione,avrebbe detto di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non convincerà il pubblico nei prossimi giorni sul fatto che può continuare a fare il presidente per altri quattro anni. Saranno fondamentali le prossime apparizioni pubbliche, inclusa un’intervista all’emittente tv Abc. La rivelazione del Newrappresenta di fatto il primo segnale secondo cuistarebbe seriamente valutando la possibilità di ritirarsi dalla corsa.